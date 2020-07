Świeżutki, właśnie opublikowany opublikowany BIG InfoMonitor pokazuje, że choć najczęściej Polacy na krótki czas pożyczali pokój na urlop (22%), to już na drugim miejscu plasują się rowery (13%), a tylko nieco dalej na liście są także inne środki transportu: samochód (8%) i elektryczna hulajnoga (7%). Polubiliśmy „rowery na minuty” – w niemal 100 większych i mniejszych miastach ma już do nich dostęp nawet 10 mln Polaków.

Szybko rosnąca popularność i duży potencjał polskiego rynku przyciąga zainteresowanie dużych graczy, którzy mogą wnieść niego świeży powiew i innowacyjne rozwiązania. Trwają właśnie dwa przetargi na zbudowanie i obsługę największych systemów rowerów municypalnych w Polsce – w Warszawie i Trójmieście. W obu ofertę złożyła hiszpańska firma Marfina, działająca na rynku pod marką Moventia.

Moventia to specjalistyczna część hiszpańskiej grupy biznesowej Marfina SL mającej niemal 100 letnią historię (od 1923 roku). Działa w sektorze transportu publicznego, mobilności osób oraz przemysłu motoryzacyjnego. Zajmuje się całym spektrum sektora mobilności i transportu – zarówno indywidualnego, jak i publicznego: od sprzedaży samochodów czy motocykli, poprzez transport miejski, międzymiastowy czy międzynarodowy, aż po usługi kolejowe. Rowery miejskie są istotną, a przede wszystkim bardzo szybko rosnącą częścią tego biznesu.

„Zarówno nowy system w Warszawie jak i Trójmieście to bardzo wymagające projekty. Rozbudowane, nowoczesne, ambitne i oferujące wysoką jakość usług mieszkańcom. Uważamy, że doświadczenie Moventii w budowaniu takich systemów w różnych krajach, w różnej konfiguracji i z różnymi partnerami jest naszym dużym atutem” – komentuje Jordi Cabanas, który w Moventii odpowiada za systemy rowerów miejskich.

Moventia zarządza łącznie prawie 30,000 rowerów oraz 2,000 stacji fizycznych i wirtualnych.Obsługuje 6 dużych i skomplikowanych systemów w 3 różnych krajach w Europie i Ameryce Południowej.

Największym projektem, w którym bierze udział jest system rowerów miejskich Velib Metropole w Paryżu. Jest to największe i najbardziej skomplikowane przedsięwzięcie tego typu w Europie - 25 000 rowerów, w tym ponad 7,600 elektrycznych. Obsługuje także m.in. stolicę Finlandi – Helsinki oraz Peru – Limę.

W warunkach pandemii i dużej niestabilności rynków, bardzo istotnym elementem staje się wiarygodność i stabilność finansowa firmy. Moventia w 2019 roku osiągnęła obroty w wysokości ok. 704 mln euro. Jak duże może to mieć znaczenie, widać choćby w świetle oświadczenia dotychczasowego operatora w Warszawie (Nextbike), który wyjaśnił że nie wystartował w przetargu przewidując trudności w pozyskaniu finansowania kontraktu w polskich bankach. W przypadku Moventii to ryzyko nie istnieje.

Moventia nie jest producentem rowerów ani operatorem jednej, własnej technologii. Nie forsuje więc na siłę jakiegoś rozwiązania. Działa jako integrator i globalny operator usługi, co pozwala zaproponować za każdym razem taki zestaw sprzętu, technologi i systemu operacyjnego, który najlepiej pasuje do indywidualnych potrzeb danego miasta.

Realizujemy z sukcesem projekty w różnych krajach, a nawet na różnych kontynentach. Kluczem do skuteczności jest indywidualne traktowanie każdej sytuacji, określenie specyficznych wymogów i uwarunkowań, a potem dobranie do nich najlepszych rozwiązań organizacyjnych, logistycznych, technicznych czy informatycznych, jakie są dostępne na świecie. Nasza skala działania to umożliwia” – komentuje Cabanas.

Moventia wychodzi z założenia, że projekty są zawsze na ile to możliwe realizowane we współpracy z lokalnymi firmami i dostawcami, bo ich wiedza i rozumienie miejscowego rynku są bardzo cenne.

W przetargu w Warszawie w konsorcjum kierowanym przez Moventię wspierają ją lokalne środkowoeuropejskie marki: polska firma GeoVelo zarządzająca 9 systemami rowerów w mniejszych miejscowościach i produkująca (głównie na eksport) rowery elektryczne marki GeoBike oraz czeski producent elektrycznych rowerów i operator systemów wypożyczania Freebike.

W konkursie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot na ponowny start systemu rowerów miejskich (tzw. Mevo.2) Moventia występuje w kooperacji z polskim podwykonawcą - GeoVelo ze Szczecina.